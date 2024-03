Nedelja, 10. marca 2024

Oblačno bo in deževno vreme. V nižinskem pasu in na obali bo dež znaten, v hribih pa obilen. Možne bodo krajevne plohe. V Alpah bo meja sneženja okoli 1100-1300 m, v Predalpah pa bo nihala med 1200 in 1500 m. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, morje bo vzvalovano. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen veter.

Jutri zjutraj bo na zahodu znova začelo deževati, dež se bo popoldne okrepil in zajel vso Slovenijo. Ob morju se bo krepil jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.