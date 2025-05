Danes bo na obali in v nižini oblačno. V hribih bo oblačno z možnimi padavinami in nevihtami. Pihal bo veter.

V Sloveniji bo danes sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj C.