V času krize in nasilja so se odločili, da nagradijo kulturo

V svetniški dvorani tržaške občinske palače so danes dopoldne slovesno podelili zlatega svetega Justa kulturnemu društvu La Cappella Undergroud, posebno priznanje pa športnemu novinarju Paolu Condoju. »Nagrado tržaških novinarjev podeljuje sindikat Assostampa v sodelovanju s tržaško občino že dvanajst let kot naslednik novinarske supine Gruppo Giuliano Cronisti. Pred desetimi leti smo jo izročili duhovniku Mariu Vatti za svoje dobrodelno delovanje. Danes je svet popolnoma drugačen. Novinarstvo v Italiji doživlja globoko krizo, na svetu je več kot 50 vojn, o katerih se ne govori in ljudje so izgubili interes do demokracije,« je pozdravil deželni predsednik novinarskega sindikata Carlo Muscatello, »v času krize in nasilja smo se zato odločili, da nagradimo kulturo, nekdanje in današnje mlade, ki širijo ljubezen do sedme umetnosti, kajti lepota kulture nas bo morda popeljala v oazo miru. Paolo Condò pa je Tržačan, ki je svojo dolgo in plodno novinarsko pot začel v Trstu, nato pa s trdim delom izkazal svoje znanje v športnem časniku La Gazzetta dello Sport, v Repubbliki, Corriere della Sera in še marsikje.«

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.