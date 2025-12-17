Občina rezervirala trideset milijonov evrov za žičnico

V dvorani mestnega sveta je bilo danes napeto do zadnjega. Oblasti so vendarle zamrznile 30 milijonov evrov za kabinsko žičnico. Mestni svet je potrdil sporno spremembo proračuna, ki je v zadnjih tednih povzročala trenja tudi v desnosredinski koaliciji. Sklep je bil sprejet z glasovi svetnikov Lige, Bratov Italije in liste Idea Giuliana, ključni politični signal seje pa ni prišel iz glasovalnih gumbov, temveč iz vrst koalicijske stranke Naprej, Italija, ki je s svojo prisotnostjo v dvorani želela samo zagotoviti sklepčnost, čeprav se s sklepom ne strinja.

Na današnji seji mestnega sveta so Valentina Repini, Stefano Ukmar in Štefan Čok (vsi iz DS) počastili spomin na peterico slovenskih protifašistov, ki jih je režim leta 1941 ustrelil na strelišču na Opčinah in na kulturno in politično delavko Stanko Hrovatin, ki je umrla v noči med 14. in 15. decembrom letos. V besedilu, ki ga je prebral Čok, so spomnili, da zaradi vojnih razmer dolgo ni bilo mogoče pripraviti javnega slovesa. Množično obiskani pogreb petih ustreljenih so tako izvedli šele 29. oktobra 1945, je spomnil Čok in v nadaljevanju opisal življenjsko pot Stanke Hrovatin, ki je preminila pred dnevi. Opozoril je, da je bila odlikovana z nazivom vitezinja italijanske republike in da je bila večletna pokrajinska predsednica VZPI-ANPI. Slovenski mestni svetniki so tudi izpostavili, da je Stanka ob različnih priložnostih poudarjala, da je spomin predvsem orodje miru, zavzemala pa se je tudi za dostojno ureditev prizorišča usmrtitve na Opčinah. Ta, kot znano, še čaka na preureditev v Park miru. Sledila je minuta molka.