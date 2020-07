Nedelja, 12. julija 2020

Nebo bo jasno. Ob obali bo pihala okrepljena burja, ki bo na Tržaškem še močnejša. Popoldne bo veter slabel. V Trbižu bo dopoldne oblačno, popoldne bo v višjih legah rahlo pooblačeno.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER