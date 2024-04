Dolinski zvonovi bodo kmalu spet zvonili

Dolinska fara je dočakala težko pričakovano novico. Zvonovi farne cerkve sv. Urha v vaškem središču niso več zaseženi, pravni zastopnik tamkajšnje župnije Ettore Malnati trenutno sledi postopku prilagoditve elektronike zvonov novim predpisom. Zvonovi torej niso več zapečateni, časovnica vnovičnega zvonjenja pa ni še dorečena.

Vodja dolinske fare Tomaž Kunaver je za Primorski dnevnik potrdil vest, ki je začela včeraj krožiti po dolinskih sredinah. Sodna policija je pred nedavnim odstranila pečate z zvonov cerkve sv. Urha. Dolina je tako, kot kaže, dočakala konec dvoletnega purgatorija. Zvonove so namreč sodne oblasti drugič zapečatile maja leta 2022, od takrat pa so dolinske verske obrede spremljali izključno zvonovi bližnje cerkve sv. Martina. Prvič pa so organi tržaškega sodišča zvonove zasegli 11. januarja istega leta.

Preklic zasega bo najbrž spet prebudil debate o zvonovih. V letih zasega so padale ovadbe in očitki, za odstranitev pečatov so se zavzemali škofje, konzuli in evropski poslanci. Zvonovi so tudi sprožili temeljne debate o sobivanju med katoliško cerkvijo in italijansko državo. Škof Giampaolo Crepaldi je v zvezi z dolinskimi zvonovi izdal odredbo že pred letoma, saj naj bi bila po konkordatu zanje pristojna cerkev. Škofovo odredbo bo odslej dopolnjevala sodna odredba, ki jo je prejel pravni zastopnik dolinske župnije Ettore Malnati. Dolinskemu duhovniku Kunaverju je dogovor opisal kot »dober kompromis«.

Zvonovi se bodo po novem prvič oglasili ob 8. uri zjutraj. Elektronski sistem zvonov bo zato treba prilagoditi, kar se tiče urnikov in jakosti zvonjenja, je potrdil Tomaž Kunaver. Zvonovi so zaenkrat torej brez pečatov, še nekaj časa pa ne bodo zvonili. Konec kalvarije dolinskih zvonov je morda v dometu. Cinične osebnosti bi verjetno dodale, da nas je afera že večkrat presenetila, kaže pa, da je tokrat maček res v žaklju.