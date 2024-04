Vojnovića žalosti, da ljudje ne najdejo nove skupne domovine

»Z nekimi strahovi sem se naučil živeti, drugi izginjajo. Ko pišeš, pa vedno znova odkrivaš tudi nove strahove. To je zgodba brez konca,« je slovenski pisatelj Goran Vojnović dejal na tržaški predstavitvi zadnje v italijanščino prevedene knjige. Ob njem sta v kavarni San Marco sedela novinar in pisatelj Alessandro Mezzena Lona, ki je vodil pogovor, in Odinea Zupin, ki je poskrbela za tolmačenje.

Tržaški publiki so spregovorili o avtorjevi zbirki spominov, razmišljanj in pripovedi, kot jih označuje sam Vojnović. Il collezionista di paure je naslov dela, ki je izšlo lani v italijanskem jeziku v prevodu Patrizie Raveggi za videmsko založbo Forum, leta 2022 pa v izvirniku (Zbiralec strahov) pri založbi Goga.

Pogovor pred radovedno publiko se je začel z razmišljanjem o iskanju novega skupnega in skupinskega prostora. Mezzena Lona je tako izpostavil razpad fizičnega območja bivše Jugoslavije, ki s svojo odsotnostjo ustvarja prostor za nostalgijo. »To velja, ko obstaja neka družinska oziroma generacijska povezanost na prostor,« je odvrnil Vojnović, ki se ozira tudi v prihodnost. Žalosti ga, da danes ljudje ne najdejo nove skupne domovine nekje pod skupnim imenovalcem evropske celine. V globalizirani, amerikanizirani kulturi se mlade generacije težje identificirajo z nekim prostorom, ki bi ga lahko doživljali kot svojega, kot so starejše generacije doživljale na primer Jugoslavijo. »Kljub navidezni odprtosti smo iz tega vidika osiromašeni in zaprti,« je še povedal slovenski pisatelj, režiser in scenarist.

