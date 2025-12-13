Praznično vzdušje preplavilo prostore Doma Prosekarja

Božična toplina je preplavila prostore Doma Prosekarja na Proseku, kjer je danes zaživel Čarobni praznični dan. Na manjšem prisrčnem sejmu goste sprejemajo z lokalnimi dobrotami, tipično kapljico in prijaznim nasmehom. Zaključil se bo danes (sobota) ob 22. uri.

Že pri vhodu je številne obiskovalce pričakal velik božični škrat, ki je družine z otroki vabil k sodelovanju pri Lovu na palčke. Vzgojiteljice otroškega vrtca Marjana Štoke na Proseku so si zamislile poseben lov na zaklad in po vasi skrile bradate palčke z rdečim klobukom. Otrokom so izročile zemljevid s petimi postojankami. Na vsaki je palček ponujal malim raziskovalcem uganko in ob pravem odgovoru zaupal skrivnostno besedo. Pod okrašeno jelko, pri fontani, pred cerkvijo in v drugih skritih kotičkih Proseka je bilo tako mogoče srečati radovedne otroke, ki so hrepeneli po nagradi. Ko so po lovu ugotovili, kateri stavek sestavljajo skrivnostne besede, so namreč na sejmu prejeli božični obesek. Skrivnostni stavek pa je izrekal voščilo za vesele božične praznike.

Iz vrtca so na sejem vzgojiteljice prinesle tudi ročna dela otrok, pisane božične okraske, ki se odlično priležejo domači božični jelki. Ponudile so jih v zameno za prostovoljni prispevek. Izkupiček bodo namenile otroškemu vrtcu. Sodelujejo še združenje donatorjev kostnega mozga ADMO, Velena Milič, društvo Kinenat, Osmica U Kutu, Gospodarsko društvo Prosek ter pevci moškega zbora Vasilija Mirka v osmici pod Domom Prosekarja.