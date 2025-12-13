Zmagal le SloVolley ZKB

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Martignacco 1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)

Zalet ZKB: Vattovaz 1, Kovačič 15, Močnik 10, Ban 3, Kalin 9, Skerk 6, Briscech (L), nv: Marion, Grilanc, Lizza, Ciuch, Bezin (L). Trenerka: Vattovaz

Zaletovke so nocoj naletele na slab dan in tako zasluženo izgubile proti nižjepostavljenemu Martignaccu. Mlade nasprotnice so po drugi strani odigrale zelo dobro tekmo in bile ves čas zagrizene, saj so jim zaletovke pustile, da se razigrajo. Dobro so igrale tako na servisu kot v sprejemu, predvsem ena krilna napadalka je bila za odbojkarice Zaleta nerešljiva uganka.

Na drugi strani pa se je Zaletu ZKB poznala določena utrujenost in nekaterih akcij niso rešile v svojo korist. Kljub temu so se borile do konca, saj so v četrtem nizu že izgubljale z 10:17 in nato izenačile pri 20. točki. Na koncu pa so bile konkretnejše nasprotnice in slavile s 23:25.

To je bil prvi poraz za Zalet proti nižjepostavljeni ekipi, ki ni boleč, saj se še vedno drži 5. mesta. Trenerka Demi Vattovaz je prepričana, da so odbojkarice dokazale, da sodijo v to ligo. Na poraz bodo skušale pozabiti do srede, ko jih doma čaka še zadnja tekma v letošnjem letu proti Natisonii.

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Pordenone Volley 3:0 (25:22, 25:19, 25:23)

SloVolley ZKB: Bulfon 24, Castellani 1, Jerič 5, Komjanc 12, Micali 2, Terpin 18, Margarito (L1), Bensa 2, Dessanti 0, Vattovaz (L2), Vremec. Trener: Peterlin

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Olympia 1:3 (19:25, 25:16, 21:25, 15:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 7, Cotič 5, L. Berzacola 1, Komic 17, Paulin 4, D’Amelio (L), A. Berzacola 0, Tosolini 0, Piva 12, Gruden, Tognolli 0, Buna (L), Coco, Menis 4. Trener: Orel

Sporting Club – Zalet 3:0 (25:17, 25:19, 25:16)

Zalet: Rapotec 10, Gulich 12, Lakovič 7, Luxa 2, Mbengue 1, Olivotti 4, Movio (L1); Dandri, Regent 1, Gargiolo (L2), Oberdan. Trener: Bosich

Mlade odbojkarice Zaleta so morale priznati premoč veliko bolj izkušeni ekipi Sporting Cluba. Zaletovke so predvsem na servisu zaigrale slabše kot na prejšnjih tekmah, preglavice jim je delal tudi netočen sprejem. Ko jim je uspelo dobro sprejemati, so odigrale več lepih akcij. Na igrišče se je po mesecu in pol vrnila Petra Gulich, ki je sanirala poškodbo, in je pomemben člen ekipe, saj soigralkam tudi vliva samozavest. S popolno postavo si trener Bosich nadeja, da bodo v novem letu dosegli še kakšno točko.