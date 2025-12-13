Jadran KO, drugi poraz za Kontovel

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Jadran – Montebelluna 79:95 (21:19, 30:43, 51:73)
Jadran: Rolli 10, Batich 11, Gulič 0, De Marchi 14, Vecchiet 4, Jakin 0, Pregarc 4, Diminić 27, Sabadin nv, Persi 0, Gobbato 8, Milisavljević 1. Trener: Jogan.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Kontovel – Ronchi 66:71 (15:19, 30:40, 49:52)
Kontovel: Terčon 2 (-, 1:1, 0:1), Bellettini 2 (-, 1:2, -), Škerl 12 (3:5, 3:10, 1:3), Mattiassich 9 (2:4, 2:9, 1:6), De Petris 12 (0:1, 6:13, -), G. Regent 4 (-, 2:7, -), Glavina nv, Rocchetti 0, Gulič nv, S. Regent 6 (2:5, 2:6, 0:2), Vecchiet 0, Daneu 19 (5:6, 4:7, 2:6). Trener: Peric.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Breg SV Impianti – Basket4TS 108:29
