Žrtev prometne nesreče v Ronkah je bila po rodu iz Saleža

Kdor jo je spoznal v deželnem svetu, kjer je bila zaposlena, se je spominja kot prijazne in vedno ustrežljive ženske, ki je s sogovorniki rada spregovorila tudi v slovenščini. Giuseppina Gherlani, Giusy, kot so jo poznali znanci in prijatelji, je bila namreč po rodu iz Saleža. V vasi so jo poznali s slovensko različico imena Jožica.

Iz vasi v zgoniški občini se je sicer odselila pred več desetletji, nazadnje si je dom ustvarila v Ronkah, kjer je v petek preminula v prometni nesreči (o kateri smo včeraj poročali na goriških straneh Primorskega dnevnika). Na prehodu za pešce v Ulici Volontari della Libertà jo je okoli poldneva zbil avtomobil, za volanom je sedela 86-letnica iz kraja Pieris na Goriškem. Trk je bil silovit, kljub hitremu posredovanju reševalcev službe 118 je ženska umrla malo po nesreči. Prijatelji so jo zaman čakali na kosilu v bližnji gostilni. Pokojnica zapušča partnerja in sina.

Jožica Gherlani se je rodila leta 1964 v Saležu. V vasi so nam povedali, da se je mlada poročila in izselila drugam. Z domačim krajem, kjer je imela sicer sorodnike, naj ne bi ohranila stikov. Tudi drugi njeni sorodniki iz bližnjih kraških vasi, ki smo jih kontaktirali, z njo niso imeli rednih stikov. Kljub temu, da je odšla drugam, pa pokojnica ni pozabila na slovenščino, svoj materni jezik. Ta ji je prišel prav predvsem v deželni palači na Trgu Oberdan, kjer je bila zaposlena, potem ko so zaprli nekdanji hotel Europa na Obalni cesti. Na deželi je bila uradnica, tudi ena od vročevalcev, ki objavljajo upravne akte na uradni oglasni deski.