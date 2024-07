Nedelja, 14. julija 2024

Po nižinah in na obali bo pretežno jasno vreme. V hribih bo rahlo oblačno do spremenljivo z možnostjo dežja, še zlasti na območju Cadoreja, kjer niso izključene tudi posamezne nevihte in plohe. Temperature bodo še visoke, manj bo soparno. Pihal bo rahel veter raznih smeri.

Sončno bo z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju malo nad 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.