Torek, 8. aprila 2025

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Od severa v višinah k nam še doteka zelo hladen in razmeroma suh zrak.



Danes bo na obali in v nižinah delno oblačno. V visokogorju bo spremenljivo vreme z možnimi rahlimi padavinami predvsem v Predalpskem svetu. Meja sneženja bo na nadmorski višini 1000-1200 metrov. V nižinah bo prišlo do nočnega zmrzovanja. Pihal bo šibek veter.

Danes bo dopoldne precej jasno, sredi dneva in popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.