Nedelja, 14. junija 2026

Dopoldne bo prevladovalo stanovitno in le rahlo oblačno vreme, pojavljala se bo visoka in tanka koprenasta oblačnost. Popoldne bo jasno v nižinskem pasu in ob morju. V hribih bo več spremenljivosti, kjer bo možna kakšna ploha in nevihta. Topleje bo.

Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.