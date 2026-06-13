Ziza zadovoljen z ukinitvijo mejnih kontrol

»Zelo sem zadovoljen z odločitvijo slovenske vlade, predvsem za manjšino, da je odpravila nadzor na meji s Hrvaško. Istra tako postaja enotno območje. Ta odločitev ima še posebej pozitiven pomen glede na prihajajočo turistično sezono,« je za Radio Koper povedal poslanec italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije Felice Ziza v zvezi z odločitvijo slovenske vlade, da ukine začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

»Upam, da bo tudi italijanska vlada čim prej sprejela podobno odločitev, za kar se bom tudi sam zavzemal,« je nadaljeval poslanec in sporočil, da namerava stopiti v stik z ministrom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, da bi spodbudil svojega kolego v Rimu, Antonia Tajanja, k čimprejšnji odpravi mejnih kontrol skladno z evropskimi smernicami o prostem pretoku znotraj schengenskega območja.