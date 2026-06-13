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Igre na srečo

Pri Fernetičih zadeli petico za dobrih 36 tisoč evrov

Nov dobitek na nagradni igri

Spletno uredništvo |
Fernetiči |
13. jun. 2026 | 18:58
    Pri Fernetičih zadeli petico za dobrih 36 tisoč evrov
    V Baru G se veselijo novega dobitka
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V Baru G pri Fernetičih se veselijo novega dobitka na nagradni igri SuperEnalotto. Danes so v baru, ki ga upravlja družina Gregoretti, ugotovili, da je stranka na zadnjem žrebu zadela petico, ki ji prinaša 36.395,34 evra dobitka. "Srečneža še nismo našli, ga še iščemo," je komentirala Sonja Zevnik iz obmejnega bara.

To je že drugič v nekaj tednih, da se sreča nasmehne obiskovalcu omenjenega lokala. 26. maja si je domačin tam s srečno kombinacijo zagotovil zelo podoben znesek, 34.212 evrov. Sonja Zevnik je tedaj za Primorski dnevnik izrazila željo, da bi kmalu spet koga osrečili – in ni jim bilo treba dolgo čakati.

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