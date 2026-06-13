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Kronika

V Karniji se je poškodovala 61-letna tržaška pohodnica

Na gorski stezi je padla in se zakotalila več metrov

Spletno uredništvo |
Karnija |
13. jun. 2026 | 20:08
    V Karniji se je poškodovala 61-letna tržaška pohodnica
    Z deželnim reševalnim helikopterjem so 61-letno pohodnico prepeljali v bolnišnico, fotografija je simbolična (ARHIV)
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Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in deželni reševalni helikopter so danes malo po 16. uri posredovali v Karniji na območju med planšarijama Lodin in Ramaz, kjer se je na nadmorski višini okrog 1400 metrov poškodovala 61-letna tržaška pohodnica. Na gorski stezi je padla in se zakotalila več metrov. Zaradi bolečin ni mogla več naprej. Na pomoč je na interventno telefonsko številko poklical njen soprog.

Pohodnico je z reševalnega helikopterja prvi dosegel zdravnik, ki je ugotovil, da si je zlomila nogo. Z vitlom so jo potegnili na helikopter in jo prepeljali v bolnišnico.

Pri sestopu z gore Lodin je moža spremljal eden od gorskih reševalcev. Intervencija se je zaključila okrog 17.30.

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