Brezhibno izpeljana sprinterska tekma, jutri še klasični Grand Prix

Pri kriškem Amaterskem športnem društvu Mladina so danes popoldne uspešno spravili pod streho jubilejno 20. izvedbo K.O. Sprinta, ki je bila med drugim tudi uvodna preizkušnja letošnjega italijanskega pokala NextPro 2026 v skirollu. Dvodnevno mednarodno tekmovanje se bo zaključilo jutri s 33. izvedbo Grand Prixa za Trofejo ZKB na klasični trasi med Samatorco, Bajto in Saležem. Jutrišnja tekma, ki bo obenem veljala tudi za italijansko državno prvenstvo v ravnini, se bo začela ob 9.30 (na trasi tekmovanja bo od 8. do 14. ure oziroma do konce tekme veljala popolna zapora prometa). Vsaka starostna skupina bo nastopila na svoji razdalji, in sicer s skupinskim startom v drsalni tehniki. Sklepno nagrajevanje bo ob 14.30 na nogometnem Stadionu Viktor Sulčič v Križu.

Kot rečeno, je bila danes popoldne na ravnini med Bajto in Samatorco sprinterska preizkušnja za 3. Trofejo Fundacije Zdravko Košuta, ki se je udeležilo kar 128 tekmovalcev. Poleg italijanskih tekaških rolkarjev so nastopili še tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Mednarodna bo tudi udeležba na jutrišnji tekmi, na kateri bo nastopilo kar 168 tekmovalcev. Na obeh tekmah je znatno več tekmovalcev kot lani, ko je na K.O. Sprintu nastopilo 98 tekmovalcev, na Grand Prixu pa 137.

Absolutna zmagovalca današnje sprinterske tekme, ki je potekala v idealnih vremenskih pogojih in brez nikakršnih zastojev, sta bila dva izmed najboljših italijanskih tekaških rolkarjev zadnjih let, Alba Mortagna v ženski konkurenci in večkratni svetovni prvak v sprintu Emanuele Becchis med moškimi. V otroških starostnih skupinah je nastopilo kar 19 Mladininih tekmovalcev. Vsi so se dobro odrezali in ponovno dokazali, da imajo v vrstah kriškega društva obetaven podmladek. Na zmagovalni oder je stopila Mila Drassich, ki je bila tretja med najmlajšimi (letniki 2015-2020), v finale pa se je v kategoriji children (2011-2014) prebila Veronika Esmeralda Sbisà, ki je pristala na četrtem mestu.