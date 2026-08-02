Nedelja, 2. avgusta 2026

Nad južno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Severne Alpe je od severa dosegla oslabljena hladna fronta. Nad našimi kraji se zadržuje zelo topel in razmeroma suh zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne se bo v hribih oblačnost povečala in v Alpah bodo možne nevihte. Temperature bodo visoke, zlasti popoldne v nižinah. Pihala bo zmerna burja.

Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo povečini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.