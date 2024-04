Nedelja, 21. aprila 2024

Nad zahodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki se širi tudi proti srednji Evropi in Alpam. Z vetrovi severnih smeri v višinah k nam doteka nekoliko bolj vlažen zrak.

Nadaljevalo se bo spremenljivo vreme. Popoldne bo možna kakšna ploha ali posamezna nevihta. Na obalnem območju in v visokogorju bo občasno pihal zmeren severni do severovzhodni veter. Temperature bodo še vedno pod običajnim povprečjem za ta čas. Jutro bo sveže.

Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo v severozahodni in severni Sloveniji od -3 do -1, drugod povečini od 0 do 2, ob morju pa okoli 5, najvišje dnevne od 9 do 12, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.