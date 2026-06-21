Nedelja, 21. junija 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in razmeroma vlažen zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne in zvečer bo več spremenljivosti, tudi s plohami in nevihtami, ki se bodo začele v hribih in se bodo nato pomikale proti nižini in obali. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše.

Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.