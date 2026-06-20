Vinjen voznik s kombijem proti skupini protestnikov

Brez nasilja očitno ne gre. Petkov večerni antifašistični sprevod po tržaškem mestnem jedru je večinoma potekal mirno, policija pa je potrdila, da je pridržala vinjenega voznika, ki je po poročanju organizatorjev skušal povoziti skupino protestnikov.

Do incidenta je prišlo, ko se je sprevod že bližal koncu Korza Italija, ena skupina protestnikov pa se je nekoliko oddaljila in ostala za glavnim blokom. Kot so za Primorski dnevnik potrdili iz tržaške kvesture, je bil Korzo takrat še zaprt za promet, beli kombi pa je bil tam parkiran. Po poročanju organizatorjev je moški najprej verbalno napadel temnopolto osebo, nato je začel fizično groziti, medtem naj bi tudi kriče hvalil Mussolinija. Skupina protestnikov se je postavila v bran žrtvi napadov in moški naj bi se navidezno umiril.

Nato je odšel do svojega kombija in sedel za volan. Kot so potrdili na kvesturi, je bil moški močno pod vplivom alkohola. Iz videoposnetkov, ki jih je objavila tržaška sekcija okoljevarstvenega gibanja Extinction Rebellion, je nadaljevanje jasno razvidno. Moški je kar hitro zapeljal najprej proti levemu pločniku, kjer se je nahajala skupina ljudi, nato pa kar na desni pločnik, kjer so bile druge osebe. Moški je nato obrnil vozilo in se vrnil po sicer enosmernem Korzu, ki je bil takrat še zaprt za promet. Pri križišču z Ulico san Lazzaro je spet obrnil, nato pa zavil v Ulico Imbriani.

V križišču med Korzom Italija in Ulico Imbriani je takrat ravno padel lokalni policist na motorju. Pri semaforju med ulicama Imbriani in Mazzini pa je njegovemu kolegu uspelo ustaviti beli kombi z vinjenim voznikom, je še razvidno iz posnetkov. Moškega so pridržali zaradi nevarne vožnje, glavna skrb je bila, da ne bi moški poskusil zapeljati proti glavni skupini antifašističnega shoda. Lokalna policija ga je naposled ovadila tudi zaradi preprečitve dejanja uradni osebi. Voznik naj bi bil Tržačan, kombi pa ima slovensko registrsko tablico.

Antifašisti so incident opisali kot poskus uboja. Iz policije so potrdili, da preiskujejo dogajanje s pomočjo posnetkov varnostnih kamer. Vprašanje o tem, ali je storilec namenoma hotel koga povoziti, nameravajo vsekakor poglobiti.