Na Krasu zalotili dvojico tihotapcev

V petek zvečer so domačini na cesti med Dolom pri Vogljah in Krepljami opazili kombinirano vozilo, ustavljeno sredi ceste, nato pa več policijskih vozil v njegovi bližini. S koprske policijske uprave so danes pojasnili, da je šlo za policijsko akcijo zoper tihotapce migrantov, pridržali so dva osumljenca.

Kot navajajo, so policisti malo po 19. uri na relaciji med Vogljami in Krepljami ustavljali voznika kombija mercedes vito z mariborsko registrsko tablico. Ta na znake policistov sprva ni ustavil, v bližini Krepelj pa je vozilo nenadoma ustavil sredi ceste in peš zbežal s kraja. Policisti so v kombiju našli šest državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper je policistom v pomoč poslal več patrulj, med katerimi je bil tudi vodnik službenega psa, ki je pobeglega voznika kmalu izsledil in prijel. Šlo je za 58-letnega državljana Moldavije. V nadaljevanju pa so ustavili še 32-letnega državljana Ukrajine, ki je z avtomobilom ford focus z ljubljansko tablico vozil pred kombijem in sodeloval pri prevozu nezakonitih migrantov; v teh primerih igrajo ti vozniki vlogo izvidnice. Policisti so oba pridržali, vsi postopki zoper tuje državljane še potekajo.