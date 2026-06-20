Najboljša predstava v celoti je V potu mojega obraza

V parku Muzeja Sartorio v Trstu so v soboto zvečer razglasili zmagovalce gledaliških nagrad tantadruj, za katere se lahko s svojimi produkcijami potegujejo tri primorska gledališča: Gledališče Koper, SNG Nova Gorica in Slovensko stalno gledališče iz Trsta.

Tantadruja za najboljšo predstavo v celoti prejme ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza v režiji Sebastijana Horvata in dramaturgiji Milana Ramšaka Markovića, v produkciji in izvedbi SNG Nova Gorica (FOTODAMJ@N)

Tantadruja za najboljšo predstavo v celoti prejme ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza v režiji Sebastijana Horvata in dramaturgiji Milana Ramšaka Markovića, v produkciji in izvedbi SNG Nova Gorica (FOTODAMJ@N)

Režija, ki so jo sestavljali, Matej Bogataj, Martin Lissiach in Ana Perne, je določila, da tantadruja za najboljšo predstavo v celoti prejme ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza v režiji Sebastijana Horvata in dramaturgiji Milana Ramšaka Markovića, v produkciji in izvedbi SNG Nova Gorica.

Nagrado tantadruj za igralski dosežek prejme Anuša Kodelja za vlogo Anuše v avtorskih projektih 1979, 1980 ter1982 v režiji in dramaturgiji Tomija Janežiča ter v produkciji in izvedbi SNG Nova Gorica in v koprodukciji GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, Ustvarjalnega centra Krušče ter Slovenskega mladinskega gledališča.

Nagrado tantadruj za (ne)vidni dosežek prejme Domen Lušin za oblikovanje svetlobe in avtorstvo videa v uprizoritvi po romanu Alessandra Baricca Ocean morje v režiji Ivana Lobode in dramaturgiji Helene Šukljan ter produkciji in izvedbi Gledališča Koper.

Tantadruja za življenjsko delo pa, kot znano, letos prejme dolgoletni igralec SSG, nepozabni Vladimir Jurc. Žirijo za življenjsko delo so sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen.