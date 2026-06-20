V Benečiji odločno proti kontrolam na meji

»Nekoč je bil Schengen«. Tako so naslovili simbolični protest, s katerim so danes zjutraj na mejnem prehodu Štupica-Robič v Benečiji manifestirali proti ponovni uvedbi kontrol na meji med Italijo in Slovenijo. Udeleženci shoda so italijansko vlado spodbudili k ponovni vzpostavitvi schengenskega režima. Protest je organiziral Krožek italijanske Levice za Benečijo, sodelovali so deželne stranke Zeleni - Levica, DS, G5Z, Pakt za avtonomijo in Open FJK, Anpi-Vzpi iz Nadiških dolin, SKGZ, deželni Cgil ter zavoda ICS, in Rete Dasi.

»Kontrole na glavnih mejnih prehodih, začenši s tistim v Štupici, so čista politična propaganda in povsem predstavljajo način delovanja ideološke desnice. Meloni, Piantedosi, Fedriga in Roberti izkoriščajo prisotnost varnostnih organov na meji, za to da spodbudijo nek občutek varnosti, ki ga niti njihovi volivci ne razumejo več,« so bili do državne in deželne vlade kritični protestniki. Ti so tudi opozorili na visoke stroške, češ da »gre za nadzor na meji dnevno več deset tisoč evrov davkoplačevalskega denarja«. »22 let po vstopu Slovenije v EU, ostaja schengenski prostor za prebivalce obmejnega prostora pomembna zgodovinska pridobitev, ki jo hočemo ohraniti,« so sklenili.