Nedelja, 22. marca 2026

Danes bo nad večjim delom Evrope vztrajalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo naše kraje doseglo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. K nam bo od vzhoda dotekal vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Čez dan bo prisotna spremenljiva oblačnost, v hribih se bodo lahko še pojavljale rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini 800 – 1000 m. Ob morju in na vzhodu bo pihala zmerna burja.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bo nastala kakšna ploha. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.