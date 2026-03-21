V plazu na Južnem Tirolskem umrla dva smučarja, pet je bilo poškodovanih

Na Južnem Tirolskem sta danes umrla dva smučarja, še pet pa je bilo poškodovanih, potem ko jih je zasul plaz. Gorski reševalci so okrog poldneva prejeli opozorilo, da je v dolini Ridnauntal več smučarjev obtičalo, potem ko jih je zasul plaz. Na kraj dogodka so takoj napotili šest helikopterjev, več deset reševalcev, v reševalni akciji so sodelovali tudi policisti in gasilci. Na pobočju, kjer se je sprožil plaz, je bilo skupaj 25 smučarjev, ki so se razdelili v več skupin. Dva sta v nesreči umrla, še nekaj je bilo poškodovanih, večini pa se je uspelo izogniti najhujšemu delu plazu, skupaj s katerim so smučarje poleg snega zasuli tudi skale in kosi ledu.