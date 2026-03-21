Jadran in Bor do pomembnih zmag

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Gardonese – Jadran 55:69
Jadran: Rolli 0 (-, 0:1, -), Batich 13 (3:8, 5::7, -), Gulič 0, Demarchi 15 (3:3, 0:6, 4:7), Vecchiet 0 (-, 0:1, -), Jakin 0, G. Gobbato 4 (2:2, 1:3, -), Pregarc 7 (-, 2:2, 1:1), Diminić 11 (2:2, 3:6, 1:2), E. Gobbato 16 (-, 8:11, 0:7), Milisavljević 3 (-, 0:2, 1:5). Trener: Jogan.
C-LIGA
Bor Radenska – BaskeTrieste 73:62 (19:8, 39:29, 59:40)
Bor Radenska: Lo Duca 8 (2:2, 3:5, 0:2), Francesco Savoia nv, Brancati 12 (5:7, 2:3, 1:1), Vasiljević 27 (5:6, 5:6, 4:13), Comar 12 (-, 3:6, 2:6), Gallocchio 0 (-, 0:1, -), Filippo Savoia nv, Finatti 4 (-, 2:4, 0:2), Lattieri 0 (-, 0:2, -), Maurel 6 (-, 3:8, -), Medizza 4 (0:4, 2:4, -). Trener: Krčalić.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Kontovel – Cervignano 76:72 (19:18, 41:35, 60:50)
Kontovel: Terčon 12 (4:6, 4:8, 0:3), Bellettini 0, Škerl 20 (6:7, 1:3, 4:6), Mattiassich 9 (0:2, 3:6, 1:2), Salvi 0 (-, -, 0:2), G. Regent 0, Glavina nv, Rocchetti 6 (0:2, 3:7, 0:1), Gulič 0, De Petris 12 (-, 6:11, 0:1), Vecchiet nv, Daneu 21 (6:9, 4:11, 1:4). Trener: Peric.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Breg SV Impianti – CUS TS 66:65 (17:16, 32:33, 49:45)
Breg: Celin 28 (7:8, 6:7, 3:6), Gregori 15 (6:7, 3:8, 1:3), D. Terčon 10 (2:2, ,4:8, 0:1), M. Terčon 7 (3:8, 2:6, 0:2), D. Smotlak 4 (2:6, 1:6, -), M. Smotlak 2 (-, 1:1, 0:2), Gabrič 0 (-, 0:2, -), Zeriul 0 (-, 0:1, -), Stopar, Basso 0 (-, 0:1, -), Cortetti 0 (-, 0:1, -). Trener: Oberdan.