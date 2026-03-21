Zmage za oba SloVolleyja in Sočo

MOŠKA C-LIGA

Fiume Veneto – SloVolley ZKB 2:3 (25:18, 25:19, 23:25, 19:25, 14:16)

SloVolley ZKB: Bulfon 29, Castellani 0, Jerič 6, Komjanc 10, Sutter 7, Terpin 15, Margarito (L), Bensa 0, Dessanti 0, Micali 0. Trener: Peterlin

ŽENSKA D-LIGA

Soča – Rizzi 3:0 (25:14, 25:18, 25:19)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 12, Piva 2, Komic 10, Menis 6, Paulin 7, Cotič 0, A. Berzacola 9, L. Berzacola 2, Tognolli 1, D’Amelio (L1), Buna (L2), Coco, Tosolini. Trener: Orel

Volley Club – Zalet 3:0 (25:14, 25:17, 25:20)

Zalet: Olivotti 13, Gulich 11, Karadžić 0, Mbengue 0, Rapotec 6, Regent 1, Movio (L1); Dandri 0, Gargiuolo 0, Pellizzari 2, Oberdan (L2), Lakovič n.v. Trener: Bosich

MOŠKA D-LIGA

Altura – SloVolley Studio Vegliach 0:3 (17:25, 19:25, 23:25)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 13, Vattovaz 1, Soranzio (L1), Segre 12, Kalc 9, Durastante 7, Mezzari, Boezio 8, Svetina 4, Mattana, Petric (L2). Trener: Manià

SloVolley Studio Vegliach je v skupini za napredovanje moške D-lige dosegel lepo in pomembno zmago proti Alturi. Čeprav tokrat ni blestel v napadu, je zelo dobro delovala korelacija blok-obramba, tako da je odbojkarjem SloVolleyja s požrtvovalnostjo v polju uspelo graditi igro. Pohvala za zmago gre celotni ekipi, ki je s požrtvovalnostjo pripomogla k uspehu, so prepričani v SloVolleyjevem taboru. SloVolley Studio Vegliach je s to zmago prvi del v skupini za napredovanje sklenil na drugem mestu.