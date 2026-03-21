Spomladanski sejem vabi v Prosvetni dom

Če ste ljubitelji unikatnih ročnih del, potem morate nujno pokukati v Prosvetni dom na Opčinah, kjer samo še jutri (nedelja) poteka Spomladanski sejem. SKD Tabor in krožek Z nitko v roki sta podobno kot ob Miklavžu priredila sejem za predstavitev izvirnih ročnih izdelkov domačih ustvarjalk - šivanih, kvačkanih, klekljanih, vezenih in nasploh kreativno ustvarjenih. Dogodek, ki ga organizatorji vidijo kot priložnost za povezovanje, druženje in spoznavanje ustvarjanja z veseljem in strastjo.

Pri sedmih stojnicah v dvorani je najti marsikaj lepega in primernega tudi za okraševanje hiše ob skorajšnjih velikonočnih praznikih. Darinka, Mira, Dunja, Magda,Donatella, Urška in Betty predstavljajo svoja prikupna dela za otroke in za kuhinjske potrebe, za oko in dušo. Jutri bodo ob 11. uri na vrsti mladi, ki se učijo kitaro oz. flavto z Markom Ferijem in Saro Bembi, ob 18. uri pa bo čas za predstavitev knjige Il rifugio dei sogni Giuli Ide Pezzetta. Sejem bo jutri (nedelja) odprt med 9.30 in 12.30 ter med 16. in 19. uro.