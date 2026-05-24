Nedelja, 24. maja 2026

Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje so daleč od naših krajev. S severnimi vetrovi k nam doteka postopno vse toplejši, a še nekoliko vlažen zrak.

Prevladovalo bo pretežno jasno vreme s poletnimi temperaturami. V hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha. Ob morju bo zjutraj predvsem na vzhodu pihal burin, čez dan pa krajevni vetrovi.

Precej jasno bo, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.