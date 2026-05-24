Zlata palma filmu Fjord

Cannski filmski festival, ki je dosegel 79. izdajo, se je zaključil s podelitvijo nagrad, zlato palmo je med 22 filmi prejelo delo Fjord romunskega režiserja Cristiana Mungiuja. Zanj je to že druga zlata palma, leta 2007 jo je osvojil s filmom 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva.

Fjord je mednarodna koprodukcija, zgodba pripoveduje o norveško-romunski družini, ki se preseli v osamljeno skandinavsko vas od fjordu. Močno veren in konservativen par se težko ujame v napredno norveško družbo. V glavnih vlogah nastopata Sebastian Stan in Renate Reinsve, za norveško igralko je to sanjski trenutek, saj je še en film, v katerem nastopa, Sentimental value (Sentimentalna vrednost, osvojil oskarja za najboljši tuji film.

Veliko nagrado žirije je po poročanju STA prejel družbenokritični triler Minotaur (Minotaver) ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva. Nagrado žirije je na nocojšnji slovesnosti prejel Das geträumte Abenteuer (Sanjska pustolovščina), ki ga je režirala nemška režiserka Valeska Grisebach.

Nagrado za najboljšo režijo je žirija namenila režiserjema filma La bola negra (Črna krogla) Javierju Calvu in Javierju Ambrossiju ter poljskemu režiserju Pawlu Pawlikowskem za film Vaterland (Očetnjava). Nagrado za najboljšo žensko vlogo sta prejeli Virginie Efira in Tao Okamato za film All of a Sudden (Nenadoma) japonskega režiserja Ryusukeja Hamaguchija. Nagrado za najboljšo moško vlogo pa Emmanuel Macchia in Valentin Campagne za vlogi mladih vojakov med prvo svetovno vojno v filmu Coward (Strahopetec) režiserja Lukasa Dhonta. Žiriji je letos predsedoval južnokorejski filmski ustvarjalec Park Chan-wook.