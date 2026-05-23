Vingegaard oblekel rožnato majico

Danski kolesar Jonas Vingegaard je v 14. etapi kolesarske dirke po Italiji od Aoste do Pina dokazal, zakaj je prvi favorit. Na zaključnem vzponu 133 kilometrov dolge etape je kolesar ekipe Visma Lease a bike pokazal svojo moč, dobil etapo in Portugalcu Afonsu Eulaliu tudi prevzel rožnato majico za vodstvo v skupnem seštevku.

Po pričakovanju mu je bil na zaključnem, 16,6 kilometra dolgem vzponu še najbližji Avstrijec Felix Gall, ki pa se mu resneje ni mogel upirati. Na drugem mestu je zaostal 49 sekund, v skupnem seštevku pa za Dancem zaostaja dve minuti in 50 sekund.

Pred njim je še vedno do zdaj vodilni Eulalio, ki je tokrat zaostal dve minuti in 49 sekund, zdaj pa za Vingegaardom zaostaja dve minuti in 26 sekund.

Tretje mesto v etapi je zasedel Avstralec Jai Hindley, njegov zaostanek je znašal 58 sekund, v skupnem seštevku je pridobil eno mesto in je zdaj peti. Pred njim je še vedno tudi Nizozemec Thymen Arensman.