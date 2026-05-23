Jutri v FJK morda že 30 °C, vroče bo vsaj do srede

Živo srebro se bo v FJK morda že jutri prvič letos dotaknilo 30 °C. Današnje temperature so bile le rahlo nižje, vseeno pa izjemne za ta čas. Vročina se bo v prihodnjih dneh ob vplivu subtropskega zraka stopnjevala, temperature se bodo zlasti v začetku prihodnjega tedna še vzpenjale. Vročina bo, kot kaže, začela postopno popuščati v drugi polovici prihodnjega tedna, ko bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Nato se obeta obdobje s temperaturami okrog dolgoletnega povprečja.

Najtoplejša kraja v deželi sta bila danes Čedad in Červinjan, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 29,1 stopinje Celzija oz. 29 stopinj Celzija. Na Goriškem je bilo danes od 28,5 do 29 stopinj Celzija, na Krasu okrog 27 stopinj Celzija in v Trstu ob morju 23,6 stopinje Celzija. Morje se je v primerjavi z minulim dogajanjem otoplilo in ima danes 22 stopinj Celzija. V Trstu so danes zabeležili prvo letošnjo tropsko noč, najnižja nočna temperatura je bila 20,5 stopinje Celzija.

Tudi jutri bo pretežno jasno in za ta čas zelo toplo. Najvišje dnevne temperature se bodo razen ob morju ponekod dotaknile 30 stopinj Celzija. Tople bodo tudi noči.

Sončno in še toplejše vreme se bo nadaljevalo v prvi polovici prihodnjega tedna. Od četrtka bo, kot kaže, anticiklon začel slabeti in bo od severovzhoda naše kraje oplazil nekoliko hladnejši zrak. Občasno se bo povečala spremenljivost in bo tudi nekaj nestanovitnosti. Temperature se bodo spustile na vrednosti okrog dolgoletnega povprečja.