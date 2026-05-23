Izbranih pet finalistov za kresnika

Strokovna žirija za Delovo nagrado kresnik, ki jo podeljujejo za najboljši roman leta, je v finalno peterico uvrstila romane Kresničevje Ajde Bračič, Obraz Vesne Lemaić, Trafikant Romana Rozine, Tam, kjer plešejo tulipani Irene Svetek in Ušabti Agate Tomažič. Podelitev kresnika bo 23. junija, na kresni večer.

Med finaliste so se tako uvrstili romani založb LUD Literatura, Cankarjeva založba, Mladinska knjiga, Beletrina in Goga, poroča časnik Delo.

»Bivanje na kavčih, v postelji ali na travi, v bralskih foteljih in knjižnih budoarjih je skoraj pri koncu, manjka zgolj še poslednji presojevalski zamah tokratne zasedbe kresnikove žirije. Najbrž se ponavljam, a če poskušamo govoriti o kolikor toliko ulovljivih kriterijih za rangiranje zgodb, postavljenih v obliki romana, torej nečesa, kar najbrž ne bi smelo biti nikdar namenjeno tekmovalnosti, gre pravzaprav zmeraj za iskanje istega, moči uvida, inventivnosti, slogovne odličnosti, rafiniranega razumevanja sveta, vsega, kar daje zgodbi zapeljivo magičnost,« je izbor pospremil predsednik žirije Igor Bratož.

Žirija, v kateri so še Seta Knop, Kristina Kočan, Tanja Petrič in Peter Svetina, se je po njegovih besedah na svoji bralski poti ustavila »ob omembe vrednih delih, katerih avtorji so zgodbo izpisali s pomočjo premisleka o biografskih poročilih o posamezniku ali družini, prebrodili smo lepo število žanrskih del in knjig, ki žanr izrabijo za še drugačna razgrinjanja nekdanje ali zdajšnje človeške komedije, v izboru pa so tudi dela, katerih avtorji pletejo povsem svoje, drzno drugačne svetove, a zato še toliko bolj kritično govorijo o edinem našem, tukajšnjem«.

Od finalistov je Rozina enkrat že prejel kresnika, in sicer leta 2022 za monumentalni roman Sto let slepote (Mladinska knjiga). Svetek, ki se je je v zadnjih letih zaradi uspešne trilogije o okrožnem državnem tožilcu Miu Aurelliju prijel vzdevek kraljica slovenske kriminalke, pa je bila leta 2005 v deseterici s prvencem Od blizu (Študentska založba). Medtem je Bračič nominirana za svoj prvenec, ki se hkrati poteguje tudi za Cankarjevo nagrado in kritiško sito, ki ju bodo razglasili prihodnji teden.

Podelitev kresnika bo 23. junija, na kresni večer, nagrada medijske hiše Delo pa znaša 7000 evrov. Na prireditvi bodo razglasili tudi prejemnika nagrade mlado pero za mlade avtorje in kritike.