Nedelja, 24. septembra 2023

V glavnem bo rahlo oblačno vreme, ozračje bo suho. Na obalnem območju bo prevladovalo pooblačeno vreme, zlasti na Tržaškem. Pihali bodo zmerni severni do severovzhodni vetrovi.

Danes dopoldne bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod pa bo oblačno. Od vzhoda bo dopoldne spet začelo deževati. V zahodni polovici Slovenije bodo padavine manj verjetne, se bo pa pooblačilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA