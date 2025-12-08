Dosegli dogovor o hitrejšem vračanju migrantov

Notranji ministri članic EU so dosegli dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanje migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v uniji, v tretje države. Predlog med drugim vključuje pravno podlago za vzpostavitev centrov za vračanje zunaj EU, kamor bi pošiljali migrante, ki so v uniji nezakonito. Sporazume o vzpostavitvi tovrstnih centrov bi lahko članice sklepale samo z državami, ki spoštujejo mednarodne standarde na področju človekovih pravic in mednarodno pravo.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je bil z odločitvijo zelo zadovoljen, saj bo zakonodajni predlog služil kot podlaga za poln zagon sprejemnih centrov v Albaniji, katerima je italijanska vlada do leta 2028 namenila 670 milijonov evrov.

Evropski notranji ministri so podprli tudi prvi evropski seznam varnih izvornih držav, namenjen pospešitvi azilnih postopkov. Na seznamu, o katerem se bo Svet EU zdaj pogajal z Evropskim parlamentom, so Kosovo, Bangladeš, Kolumbija, Egipt, Indija, Maroko in Tunizija. Ministri so obenem podprli izvajanje azilnih postopkov v tretjih državah, torej v zgoraj omenjenih centrih v tujini, ki jih namerava vzpostaviti več evropskih držav.