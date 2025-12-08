Festival LGBT filma tudi v Trstu

V ljubljanskem Kinodvoru je 41. Festival LGBT filma sinoči odprl film Io non sono nessuno (Nisem nihče) režiserke Geraldine Ottier, luciden in boleč portret Mariasilvie Spolato kot prve ženske v Italiji, ki se je javno opredelila za lezbijko. Ustanoviteljica zgodovinske revije Fuori! in Homosexual Liberation Front je zaradi svojega boja za pravice LGBT skupnosti izgubila vse, od kariere matematičarke do izvorne družine in partnerke. Biografski film oživlja spomin nanjo in ji končno izreka priznanje, ki ji je bilo za časa življenja v patriarhalni, seksistični in homofobični družbi odvzeto.

Ravno s tem filmom bo festival v sredo gostoval v Trstu, ob 20.30 ga bodo v sodelovanju z društvom La Cappella Underground predvajali v Kinu Ariston. Po projekciji bo na vrsti pogovor z režiserko.

Kar se tiče Trsta, pa to še ni vse, Ariston bo gostil še en festivalski večer. V četrtek ob 20.30 bo na sporedu švicarska produkcija Quir (na fotografiji) režiserja Nicole Belluccija, ki bo po projekciji prav tako sodeloval v pogovoru. Gre za zgodbo o čisto posebni trgovini v Palermu: imenuje se Quir, lastnika sta Massimo in Gino, ki sta skupaj že 42 let, morda najdlje trajajoči poznani gejevski par v Italiji. Njuna majhna trgovina z usnjenimi izdelki je postala pomembno zbirališče lokalne LGBTQI+ scene – tu se ljudje pogovarjajo o ljubezni, preteklih doživetjih ali preprosto iščejo družbo – in se borijo za sprejemanje kvirovske populacije na Siciliji, trdnjavi patriarhalne kulture. Večer bo posvečen pred kratkim preminulemu Ginu Campanelli, simbolu prizadevanj za pravice LGBT oseb v Italiji in enemu od protagonistov filma. Oba filma bodo predvajali v italijanščini s slovenskimi podnapisi, vstopnina znaša šest evrov.

Festival, ki velja za najstarejšo tovrstno prireditev v Evropi, letos ponuja 23 igranih celovečernih in dokumentarnih filmov ter 24 kratkih filmov iz 34 držav. Osrednji program bo potekal v Slovenski kinoteki, ob drugih prizoriščih v Ljubljani ter Trstu bo dogajanje potekalo na Ptuju, v Mariboru, Kopru in Idriji.