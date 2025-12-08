Na Japonskem se bojijo cunamija

V morju nedaleč od vzhodne obale japonske prefekture Aomori na otoku Honšu je Japonska meteorološka agencija danes zabeležila potres z močjo 7,6 po Richterjevi lestvici. Po podatkih agencije je bil epicenter potresa v globini 50 kilometrov.

Na spletni strani japonske meteorološke agencije je razvidno, da je Japonska za južno obalo otoka Hokaido in severovzhodno obalo otoka Honšu izdala opozorilo pred cunamijem. Opozarjajo, da bi valovi lahko merili do tri metre v višino.

Po poročanju japonske radiotelevizije NHK v jedrskih elektrarnah v regijah, ki jih je prizadel današnji potres, opravljajo varnostne preglede.