Škof: Zlo nas obdaja, a upanje še ni zamrlo

Na Garibaldijevem trgu so ob prazniku brezmadežnega spočetja počastili Jezusovo mater Marijo

Poljanka Dolhar |
Trst |
8. dec. 2025 | 17:01
    Gasilci so na pozlačen Marijin kip z avtolestvijo obesili venec belega cvetja( Tedeschi/Fotodamj@n )
Zlo nas obdaja in divja povsod, je bila »mantra«, ki jo je tržaški škof Enrico Trevisi danes večkrat ponovil na Garibaldijevem trgu. Zlo nas – tako širšo skupnost kot posameznika, doma in v tujini – sili v egoizem in neobčutljivost. A upanje še ni zamrlo.

Na Garibaldijevem trgu, enem najbolj multikulturnih v Trstu, so se ob prazniku brezmadežnega spočetja zbrali tržaški verniki, da bi počastili Jezusovo mater Marijo. Tu stoji namreč njej v čast visok pozlačen kip, na katerega so gasilci z avtolestvijo obesili vence belega cvetja. Pod njim so vernice in verniki, v italijanščini in slovenščini, molili rožni venec. Obreda se je udeležil tržaški župan Roberto Dipiazza.

