Nedelja, 25. oktobra 2026

Nad severnim Jadranom je nastal plitev ciklon. Hladna fronta se prek Slovenije počasi pomika proti jugovzhodu. Od severovzhoda doteka k nam hladen in vlažen zrak.

Prevladovalo bo pretežno oblačno vreme, popoldne bodo možne delne razjasnitve. Tekom dopoldneva bo burja oslabela. Temperature bodo pod dolgoletnim povprečjem.

Sprva bo dokaj jasno z meglo po nižinah. Čez dan bo oblačnost naraščala, zvečer predvsem na severovzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.