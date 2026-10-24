Množično proti draginji in družbi, ki izključuje mlade

V številnih italijanskih mestih so se včeraj zvrstili protesti različnih organizacij in skupin. Po nasilnih izgredih, plenjenju in razdejanju v Milanu prejšnji konec tedna so se oblasti pripravile na morebitne nove izbruhe nasilja. Samo v Milanu je bilo v varnostne operacije vključenih tudi 500 vojakov, trgovci pa so izložbe zaščitili z lesenimi ploščami.

Največjo neznanko je predstavljalo novonastalo gibanje 17. oktober, ki je napovedalo, da bo kraje zbiranj sporočilo šele tik pred začetkom protestov. Policija pa je že dopoldne identificirala in na zaslišanje odpeljala 30-letnega Youssefa Siherja, domnevnega ključnega človeka za profilom gibanja na družbenih omrežjih. Siher je italijanski državljan maroških korenin, živi na območju Brescie, v Milanu je študiral komunikologijo in politologijo ter se ukvarja z Bližnjim vzhodom in političnim islamom. Preiskovalci ga sumijo spodbujanja h kaznivim dejanjem, oteženega z domnevnim terorističnim namenom. Po njegovem pridržanju gibanje napovedanih novih zbirnih mest ni objavilo.

Italijanski varnostni organi so pred shodi preventivno opravili več kot 150 preiskav v Milanu, Monzi in še približno 20 mestih. V Rimu je policija do popoldneva identificirala več kot 200 ljudi, 63 pa jih je odpeljala na policijsko postajo.

Shodi po državi niso imeli enotne platforme. Ponekod so bili v ospredju draginja, visoke cene energije in stanovanj ter zahteve po višjih plačah in boljših javnih storitvah, drugod protivojna gesla, nasprotovanje povečevanju vojaških izdatkov in podpora Palestincem. Šlo je za organizirane in politično zelo raznolike proteste, ki jih ne gre enačiti s plenjenjem in vandalizmom, ki sta prejšnji konec tedna spremljala del mobilizacij.

Velika večina shodov se je začela in končala mirno, čeprav so se proti večeru razmere ponekod zaostrile. V Turinu, Bologni in Firencah je prišlo do prerivanja in spopadov s policijo, proti kateri so letele steklenice, kamenje in petarde. V Rimu se je del protestnikov ločil od prijavljene trase in se napotil proti Koloseju, zvečer je policija uporabila vodni top. V Milanu, kjer so se oblasti najbolj bale ponovitve nasilja, je bilo središče ves dan pod okrepljenim nadzorom, do večera pa ni bilo primerljivega vala plenjenja in uničevanja trgovin.