Sočine ekipe do gladkih zmag, poraz Zaleta

ŽENSKA C-LIGA

Royalkennedy – Zalet ZKB 3:0 (25:19, 25:16, 25:20)

Zalet ZKB: Ciuch 10, Grilanc 0, Mikac 3, Močnik 6, Skerk 3, Tientcheu 7, Briscech (libero), Vidoni (libero), Norbedo 6, Surian, Zonta 1. Trenerka Demi Vattovaz ​​​

Iz Tavagnacca se Zalet ZKB vrača brez osvojenega seta. RoyalKennedy je ekipa, ki doma igra vedno dobro, zagrizeno in zelo malo greši, zaletovke pa proti njej tokrat niso našle primernega protiorožja. Sprejem je pri gostujoči ekipi sicer dobro deloval, v nadaljevanju pa igralke niso znale predvajati dovolj raznolikega napada, da bi lahko ukanile domači blok. Napadi so bili tako premalo ostri in so jih domače igralke dobro reševale v obrambi. Zalet ZKB je bil tokrat nekoliko okrnjen, saj je Dea Surian zaradi bolezni soigralke lahko bodrila le s klopi, tako da je imela trenerka Vattovaz zelo malo manevrskega prostora in si je lahko pomagala le z dvojno menjavo podajačica/korektorica.

Demi Vattovaz: »Če sem bila v prejšnjem krogu kljub porazu zadovoljna, danes tega ne morem ponoviti. Bile smo premalo značajne, nasprotnicam pa je šlo dobesedno vse od rok, poleg tega pa je imel domači trener na razpolago zelo dolgo klop z enakovrednimi in izkušenimi igralkami. Seveda poraza sploh ne gre jemati tragično, ekipa je letos precej spremenjena in igralke se niso še povsem 'ujele'. Treba bo še bolj zavzeto delati na treningih, saj dobro vem, kje so pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti.«

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Il Pozzo 3:0 (25:16, 25:20, 25:17)

Soča ZKB Lokanda Devetak: N. Černic, Vižintin, Antoni, Devetta, Bernardinis, Felettig, De Salvatore, Cotič (L); Quinzi, Paulin, G. Černic, Čotar, Maniero. Trener: Mattia.

ŽENSKA D-LIGA

Rizzi – Soča 0:3 (14:25, 16:25, 16:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 6, Cotič 4, P. Gulich 8, D’Amelio (L), Deiuri 0, Lukajic, Piva 7, Buna, Birri, Coco 2, Menis 4, Del Negro, M. Gulich 1. Trener: Velikonja