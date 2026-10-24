VREME
DANES
Sobota, 24 oktober 2026
Iskanje
Košarka

Real Madrid petič zapored, toda Mega se je močno upirala

Na Opčinah je bil danes na sporedu finale 5. mednarodnega košarkarskega turnirja za starosto skupino U16 Zudek No Borders Euro Cup v organizaciji ŠZ Jadran

Jan Grgič |
Opčine |
24. okt. 2026 | 17:32
    Real Madrid petič zapored, toda Mega se je močno upirala
    Košarkarji madridskega Reala so na Opčinah osvojili prvo mesto (TEDESCHI / FOTODAMJ@N)
    Real Madrid petič zapored, toda Mega se je močno upirala
    Drugouvrščena beograjska Mega (TEDESCHI / FOTODAMJ@N)
    Real Madrid petič zapored, toda Mega se je močno upirala
    Veselje Realovih košarkarjev na Opčinah (TEDESCHI / FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Spet Real Madrid. Petič zapored. A tokrat ni bilo tako samoumevno, saj se je beograjska Mega v finalu petega košarkarskega pokala za starostno skupino U16 Zudek No Borders Euro Cup v organizaciji ŠZ Jadran borila vse do zaključnega zvoka sirene. Končni izid je bil 76:73 za »blancose«, ki so večji del tekme vodili za petnajst točk, a so jih srbski košarkarji v zadnji četrtini skoraj dohiteli. Na tekmi za tretje mesto je Joventut Badalona premagal slovensko reprezentanco s 74:45. Organizatorji so nagradili tudi najboljše posameznike. Najboljši strelec turnirja je bil 15-letni madžarski košarkar Real Madrida Bajor Zeteny. MVP turnirja pa je bila Realova številka 8 Jorge Jimenez Lopez.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: