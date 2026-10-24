Real Madrid petič zapored, toda Mega se je močno upirala

Spet Real Madrid. Petič zapored. A tokrat ni bilo tako samoumevno, saj se je beograjska Mega v finalu petega košarkarskega pokala za starostno skupino U16 Zudek No Borders Euro Cup v organizaciji ŠZ Jadran borila vse do zaključnega zvoka sirene. Končni izid je bil 76:73 za »blancose«, ki so večji del tekme vodili za petnajst točk, a so jih srbski košarkarji v zadnji četrtini skoraj dohiteli. Na tekmi za tretje mesto je Joventut Badalona premagal slovensko reprezentanco s 74:45. Organizatorji so nagradili tudi najboljše posameznike. Najboljši strelec turnirja je bil 15-letni madžarski košarkar Real Madrida Bajor Zeteny. MVP turnirja pa je bila Realova številka 8 Jorge Jimenez Lopez.