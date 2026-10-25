Druga zaporedna zmaga Kontovela, Bor spet KO

KOŠARKA

C-LIGA

Bor Radenska – San Daniele 68:74 (17:22, 35:37, 52:59)

Bor Radenska: Lo Duca 21 (3:6, 6:9, 2:5), Maiola 23 (5:5, 3:4, 4:10), F. Savoia nv, Gasparoni 0, Morgut 0 (-, -, 0:1), D’Iglio 0, Jakin 9 (1:2, 4:5, 0:4), Comar 3 (0:2, 0:1, 1:6), Končar 4 (-, 2:3, -), Lettieri 4 (-, 2:2, 0:1), F. Savoia nv, Pauletto 4 (-, 2:4, 0:6). Trener: Krčalić.

Borovci so tudi proti San Danieleju, ki je vodil skozi celotno tekmo, ostali praznih rok. Ekipa trenerja Saše Krčalića ostaja po petem krogu brez točke na lestvici. V prihodnjem krogu čaka Bor gostovanje v Ronkah v soboto ob 20. uri.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – Servolana 81:65 (28:17, 47:34, 62:49)

Kontovel: Terčon 13 (5:6, 4:6, -) Bellettini 2 (2:2, -, -), Pro 7 (1:4, 3:4, -), Salvi 0 (-, 0:1, -), Zettin 11 (6:7, 1:3, 1:2), Daneu 16 (4:4, 3:5, 2:4), Glavina 2 (2:2, 0:2, -), Rocchetti 6 (2:6, 2:7, 0:2), Mattiassich 17 (3:5, 4:6, 2:5), De Petris 3 (3:4, -, -), Gulič 0, Scocchi 4 (2:2, 1:3, 0:4). Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so v 4. krogu deželne divizije 1 zabeležili drugo zaporedno zmago. V telovadnici na Rouni pri Briščikih je padla Servolana slovenskega trenerja Klemna Kladnika, ki je tako utrpela še četrti zaporedni poraz. Gostitelji so začeli silovito in so hitro povedli za deset točk. Kontovel je tokrat igral zelo solidno v fazi napada, izkoristil pa je tudi številne prekrške in posledično dobro izvajal proste mete.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Breg SV Impianti – Nuova Basket Isonzo 66:53