Nedelja, 27. aprila 2025

Nad srednjo Evropo in Alpam se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam še doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Danes bo v hribih oblačno in v nižini rahlo pooblačeno. Na obali bo več jasnega vremena. Popoldne bo v Predalpskem svetu lahko deževalo. Na obali bo pihala zmerna burja.

Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj C.