Sobota, 20 december 2025
Tematske prispevke mlajših piscev bomo redno objavljali v prazničnem času

Spletno uredništvo |
Alpe-Jadran |
20. dec. 2025 | 20:57
    Z nedeljskim Primorskim dnevnikom Beseda v razmislek
Mlajše sodelavce časopisa smo povabili k razmisleku o besedi »beseda«, njihove tematske prispevke bomo redno objavljali v prazničnem času. Prva bo v jutrišnjem (nedeljskem Primorskem dnevniku) Tina Sbarbaro, ki je napisala pismo Dedku Mrazu.

Prebrali boste med drugim lahko reportažo Aleksandra Korena z izleta Primorskega dnevnika po Kitajski, prispevek Milana Bufona o nenavadnih ljubljanskih sorodnikih, kulinarični prispevek Tonija Gomiščka z naslovom Pašta? Ne bananini olupki in intervju z Berndom Fabritiusom, predstavnikom krščansko-socialne stranke, ki je bil ponovno imenovan za nemškega zveznega vladnega komisarja za vprašanja nemških priseljencev in narodnih manjšin na strani Bojana Brezigarja, posvečeni manjšinam.

