V elitni ligi zaslužen poraz Krasa Repen, Juventina s točko iz Tamaia

ELITNA LIGA
Kras Repen – Chions 1:3 (0:2)
Strelci: 35. Urbanetto (C), 40. Baruzzini (C), 52. Crivaro (11-m, C), 60. Velikonja (K)
Kras: Umari, Ferluga, Ianezic (De Lutti), Kolenc (Pagano), Rajčević, Male, Gotter (Perhavec), Perić (Pertot), Pitacco, Velikonja, Barišić. Trener: Božič.
Rdeč karton: Pitacco
Tamai – Juventina 1:1 (0:0)
Strelca: 54. Zucchiatti (J), 61. Morassutti (T)
Juventina: De Mattia, Ranocchi, Loi, Grion, Samotti, L. Piscopo, Zucchiatti, Bric (Liut), Breganti, Hoti, Pagliaro. Trener: Visintin.
PROMOCIJSKA LIGA
Teor – Sistiana Sesljan 3:3 (1:2)
Strelci: 35. Bussi (T), 40. Villatora (S), 44. Bacinello (T), 70. Pizzignacco (S), 88. Catania (T), 89. Crosato (S)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Crosato, Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, Pizzignacco (Kerpan), Villatora (D. Colja), Volaš, Francioli (Sedmak), Carnese (Triglione). Trener: Sestan.