VREME
DANES
Sobota, 20 december 2025
Iskanje
Nogometna sobota

V elitni ligi zaslužen poraz Krasa Repen, Juventina s točko iz Tamaia

V promocijski ligi so nogometaši Sistiane Sesljana iztržili točko na gostovanju pri vodilnemu Teorju

Erik Piccini |
FJK |
20. dec. 2025 | 19:29
    V elitni ligi zaslužen poraz Krasa Repen, Juventina s točko iz Tamaia
    Krasov napadalec Etien Velikonja v zračnem dvoboju z gostujočo obrambo (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

ELITNA LIGA

Kras Repen – Chions 1:3 (0:2)

Strelci: 35. Urbanetto (C), 40. Baruzzini (C), 52. Crivaro (11-m, C), 60. Velikonja (K)

Kras: Umari, Ferluga, Ianezic (De Lutti), Kolenc (Pagano), Rajčević, Male, Gotter (Perhavec), Perić (Pertot), Pitacco, Velikonja, Barišić. Trener: Božič.

Rdeč karton: Pitacco

Tamai – Juventina 1:1 (0:0)

Strelca: 54. Zucchiatti (J), 61. Morassutti (T)

Juventina: De Mattia, Ranocchi, Loi, Grion, Samotti, L. Piscopo, Zucchiatti, Bric (Liut), Breganti, Hoti, Pagliaro. Trener: Visintin.

PROMOCIJSKA LIGA

Teor – Sistiana Sesljan 3:3 (1:2)

Strelci: 35. Bussi (T), 40. Villatora (S), 44. Bacinello (T), 70. Pizzignacco (S), 88. Catania (T), 89. Crosato (S)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Crosato, Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, Pizzignacco (Kerpan), Villatora (D. Colja), Volaš, Francioli (Sedmak), Carnese (Triglione). Trener: Sestan.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: