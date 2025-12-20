Desnosredinska večina zavrnila tudi več predlogov, ki so pomembni za Slovence

Med obravnavo proračuna je desnosredinska večina v tržaškem mestnem svetu v četrtek zavrnila tudi predloge, ki so pomembni za Slovence. Svetnica Valentina Repini (Demokratska stranka) med drugim predložila amandmaje (podpisal jih je tudi Štefan Čok) o prenovi nekdanje vojašnice pri Banih, za namestitev igral v Dijaškem domu Srečko Kosovel, za nekdanjo kinodvorano v Škednju, za ureditev Trga Perugino ter okrepitev občinskih vzgojno-izobraževalnih storitev v slovenskem jeziku.

Čok je predložil tri amandmaje, tudi s podpisom Valentine Repini in Stefana Ukmarja: dva sta bila vezana na občinski programski dokument, poudarjala sta pomen slovenskih otroških jasli kot dodane vrednosti izobraževalne ponudbe tržaške občine ter vprašanje dolgoročne zamrznitve schengenskega sporazuma. Amandmaja nista terjala dodatnih stroškov, poudarja Čok, a sta bila zavrnjena.

Pismo svojcev ni zaleglo

Ravno tako je bil zavrnjen tretji amandma, ki je ciljal na financiranje Parka miru na openskem strelišču z 220.000 evri. Čok je svetnike opozoril na vprašanje, ki ga je občinski svet prvič obravnaval daljnega leta 1949 in na vse neizpolnjene obljube. Omenil je zadnje pismo sorodnikov obsojenih na drugem tržaškem procesu (prebrala ga je Repini) in se vprašal, koliko generacij bo minilo, da bi se vprašanje uredilo.

Predlog Valentine Repini o vojašnici pri Banih je temeljil na načrtovanju v sodelovanju z vaško skupnostjo, rajonskim svetom in drugimi institucijami ter na pripravi študije izvedljivosti v okviru opazovalnice Rupa. Zavrnjeni predlogi so zadevali tudi večjo skrb za zapor, migrante in brezdomce, predvsem pozimi, ter vključitev vidika spola v proračun.

Repini poudarja, da ti predlogi niso bili ideološki, temveč konkretni in izvedljivi. »Zavrnitev teh predlogov pomeni zamujeno priložnost za bolj odprt, pravičen in vključujoč Trst,« je komentirala.