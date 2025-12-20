Soča SloVolley tudi iz Trevisa brez zmage

MOŠKA B-LIGA

Treviso Volley Soča – SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:23, 18:25, 25:14, 25:17)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 10, Černic (L), Princi 2, A. Cotič 0, Miklus 9, Čavdek (L), T. Cotič 17, Makuc 1, Antoni 0, Sicco 9, Tomić 8, Katalan 1, Giusto 2, S. Cotič 0. Trener: Battisti

ŽENSKA D-LIGA

Latisana - Zalet 3:0 (25:13, 25:20, 25:21)

Zalet: Olivotti 3, Gulich 9, Lakovič 6, Luxa 2, Mbengue 2, Rapotec 8, Movio (L1), Gargiuolo (L2); Dandri 0, Oberdan 0, Karadzic n.v., Regent n.v. Trener: Bosich

Zaletovke so na gostovanju v Latisani morale priznati premoč veliko bolj izkušeni domači ekipi, z igro pa vsekakor niso razočarale. Trener Edi Bosich je bil zelo zadovoljen s pristopom svojih varovank, ki so se borile za vsako žogo, a so jih nasprotnice tudi z izkušnjami znale prelisičiti. »Svojim odbojkaricam nimam kaj očitati, saj so se ves čas borile in pokazale pravi pristop,« je po tekmi komentiral Bosich. Praznični premor jim bo dobro del, saj upa, da bodo lahko v tem času sanirali poškodbe, ki ekipo pestijo v zadnjem času.